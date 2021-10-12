В Беларуси возбудили еще одно дело против Тихановской

Следственный комитет Беларуси возбудил еще одно дело против Светланы Тихановской и Павла Латушко. Дело открыто по статье 382 УК "Произвольное присвоение звания или полномочий должностного лица", санкции по которой предусматривают до двух лет лишения свободы, сообщает РБК-Украина.

"Обвиняемые Тихановская и Латушко по согласованию с другими участниками заговора в нарушение требований Конституции Беларуси создали псевдоорганы государственной власти и ведомства и представительства Республики Беларусь за рубежом. И продолжая свои преступные действия, они вступили в переговоры с представителями иностранных государств и международных организаций" , - сообщил представитель Следственного комитета Сергей Кабакович.

Автор: Анна Полисученко