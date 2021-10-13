Что ожидается на валютном рынке в среду

В среду на межбанковском валютном рынке﻿ ожидается оживленная торговля: и покупатели, и продавцы валюты будут спешить провести необходимые сделки перед длинными выходными, поскольку следующий рабочий день будет только в понедельник.

Опыт двух предыдущих дней показал, что Национальный банк жестко удерживает текущий уровень, не позволяя доллару подешеветь сильнее. Логично предположить, что такая политика продолжится и сегодня: регулятор обозначит уровень поддержки, а все, кто захочет купить валюту, будут ставить ордера выше этого уровня. Однако и продавцы тоже не могут до конца расслабиться: на следующей неделе стартует период уплаты налогов, и предложение валюты вырастет, а значит, надо спешить продать ее сегодня, пока есть хорошая цена. Еще один фактор, который стоит принять во внимание – слабые результаты вчерашнего аукциона Министерства финансов по размещению ОВГЗ. Можно с уверенностью предположить, что продавать валюту для оплаты покупок нерезиденты сегодня не будут, т.е. ждать отсюда увеличения предложения не стоит.

Открытие торгов среды ожидается на уровне 26,32/26,38 – цена заявок на покупку/продажу соответственно.

Цена наличного доллара в оптовых обменниках Киева во вторник опустилась на 3 копейки. Утром оптовые обменки продавали «американца» по 26,41-26,42 гривен. К обеду ценник опустили до 26,38-26,39 гривен; к вечеру предложений по 26,38 уже не было. Сегодня утром продажи начнутся с 26,40-26,41 гривен. Дальше все будет зависеть от развития ситуации на межбанке. Кроме того, свой отпечаток наложит и близость длинных выходных: банки, начиная с четверга, работать не будут, а значит, купить или продать валюту станет сложнее. Поэтому сегодня все будут стараться закончить свои дела по валютообмену, причем сделать это в первой половине дня.

Евро на FOREX во вторник продолжил снижаться по отношению к доллару США и опустился до отметки 1,1523 доллара, установив новый годовой минимум. Утром среды он развернулся и пошел вверх и к моменту написания статьи уже поднялся до 1,1554 доллара. Наличный евро в течение дня подешевел на 4 копейки: утром его продавали по 30,48-30,49 гривен, а вечером – по 30,44-30,45 гривен. Сегодня продажа стартует с 30,44-30,46 гривен. Дальше все будет зависеть от ситуации на украинском валютном рынке, и как будут развиваться события на FOREX. Есть предпосылки для роста цены евро на несколько копеек.

Российский рубль во вторник совершал резкие колебания между уровнями 71,75 и 72,00 рубля за доллар. Утром среды он торгуется в узком диапазоне 71,75-71,90 рубля за доллар. Наличный рубль в столице во вторник подешевел до 3,63-3,65 гривен за 10 рублей. Сегодня его будут продавать в пределах 3,63-3,67 гривен за 10 рублей.