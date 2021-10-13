Названы области с самой угрожающей COVID-ситуацией

Ученые Национальной академии наук назвали области с самой угрожающей COVID-ситуацией. Речь идет о доступности оборудованного коечного фонда в больницах и показателях смертности, сообщает РБК-Украина.

Самая угрожающая ситуация в Запорожской, Одесской, Луганской, Черновицкой, Житомирской и Харьковской областях.

"В некоторых областях количество занятых коек уже превысило максимумы обеих предыдущих волн" , - говорится в прогнозе.

Напомним, Национальная академия наук опубликовала новый прогноз развития коронавируса в Украине. К концу октября количество новых случаев может превысить 20 тысяч.

Отметим, в Украине за минувшие сутки подтвердили 16 309 новых случаев коронавируса, умер 471 человек.

Автор: Анастасия Рокитна