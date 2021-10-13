Проверка АЗС: каждый седьмой образец не отвечает требованиям

В январе-сентябре этого года Госэкоинспекция (ГЭИ) вынесла более 1400 решений о принятии ограничительных мер в отношении АЗС. Речь идет о запрете реализации продукции, а также ее изъятие и т. п, сообщает UBR.

По словам главы ведомства Андрея Малеваного, в ходе экспертизы инспекция обнаружила, что каждый седьмой отобранный на АЗС образец горючего не отвечает техническим требованиям.

"Экспертизу нефтепродуктов ГЭИ начала в августе, и это – важный шаг к прозрачному и безопасному рынку реализации продукции. Ранее проводилась только документальная проверка, теперь инспекция может оценить ее качество с помощью профильной экспертизы" , – указал глава инспекции.

Также он отметил, что это один из самых действенных инструментов в борьбе с контрафактным топливом. При этом часто отклонения находят в топливе, которое сопровождается документами, свидетельствующими о надлежащем качестве продукции. Это может указывать на подделку бумаг, распространение продукции без соответствующих лицензий и разрешений.

Кроме того, Малеваный подчеркнул, что после принятия технического регламента о требованиях к сжиженному газу инспекция получит полномочия для проверки продавцов такой продукции. Ведомство уже направило в Минфин информацию об изменении бюджетных ассигнований на 2022 год в связи с такими мероприятиями.