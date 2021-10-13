Невакцинированных педагогов будут отстранять от работы – Ляшко

Педагоги, не имеющие прививки от COVID-19, будут отстранены от работы на период карантина без сохранения заработной платы, сообщает Цензор.НЕТ.

Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.



Министр напомнил, что педагоги включены в Перечень профессий, представители которых должны быть обязательно вакцинированы для полноценной работы.



Если до ноября сотрудники сферы образования не будут иметь прививки от COVID-19, то будут отстранены от работы на период карантина без сохранения заработной платы.

