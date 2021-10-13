Невакцинированных педагогов будут отстранять от работы – Ляшко
Педагоги, не имеющие прививки от COVID-19, будут отстранены от работы на период карантина без сохранения заработной платы, сообщает Цензор.НЕТ.
Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.
Министр напомнил, что педагоги включены в Перечень профессий, представители которых должны быть обязательно вакцинированы для полноценной работы.
Если до ноября сотрудники сферы образования не будут иметь прививки от COVID-19, то будут отстранены от работы на период карантина без сохранения заработной платы.
"Вакцинация для педагогов является возможностью не только продолжать работать и предоставлять качественные знания ученикам. В первую очередь речь идет о защите своей жизни и здоровья, безопасности детей", - подчеркнул Ляшко.