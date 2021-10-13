Укроборонпром "экономил" на украинской бронетехнике – СБУ

Служба безопасности Украины разоблачила коррупционный механизм растраты бюджетных средств под руководством одного из государственных предприятий, которое входит в структуру "Укроборонпрома"﻿. Об этом, ссылаясь на пресс-службу СБУ, сообщает Деловая столица.

Контрразведчики установили, что организаторы сделки заказывали некачественные гусеничные ленты к бронетехнике, которые не соответствуют техническим и качественным характеристикам, а должностные лица военного представительства Минобороны "закрывали" на это глаза.

Во время обысков в помещении госпредприятия и в помещениях фигурантов обнаружено документацию, подтверждающую противоправную деятельность, и партию некачественных запчастей к бронетехнике.

По предварительной оценке специалистов-экспертов в военной сфере, они не соответствуют указанным в тендерной закупке требованиям.

Продолжаются следственные действия по ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.