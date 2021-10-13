Валютный рынок среды: ход торгов

В среду Национальный банк в третий раз повторил свою схему поведения на межбанковском валютном рынке﻿, примененную им в понедельник и вторник.

Сразу после начала торгов НБУ вышел с интервенцией по цене 26,345 гривен. Выкупив 5 млн долларов, ушел, но тут же появился опять, на этот раз с крупным ордером на покупку по цене 26,34 гривен. Что интересно: уже третий день подряд Национальный банк снижает цену выкупа на 0,5 копейки, одновременно и удерживая доллар от падения, и намекая, что на следующий день может быть дешевле. Торговля сегодня идет более оживленно, т.к. все торопятся провести сделки до длинных выходных.

Наличный рынок тоже сегодня действует по вчерашней схеме. Утром наличный доллар в оптовых обменных пунктах столицы продавали по 26,39-26,40 гривен, а к обеду ценник опустили до 26,37-26,38 гривен. Существенного спроса на наличного «американца» по-прежнему нет. Операторы валютного рынка сужают спред до минимума, пытаясь заинтересовать клиентов.

Евро на FOREX в первой половине дня среды растет после того, как вчера установил новый годовой минимум на уровне 1,1523 доллара. Сегодня к моменту написания статьи он поднялся до 1,1567 доллара, и чувствуется, что это не предел. Наличный евро сегодня продают по 30,45-30,47 гривен; как видим, цена всего на 2 копейки ниже вчерашней. Можно сказать, что, как и доллар, евро последние два дня стабилен.

В 15-копеечном диапазоне 71,75-71,90 рублей за доллар торгуется сегодня российский рубль в мире. Что касается наличного рубля, он подешевел буквально на 1 копейку по сравнению со вчерашним днем. Сегодня его продают в основном по 3,63-3,65 гривны за 10 рублей.

Цена польского злотого сохраняется стабильной уже вторую неделю; сегодня его также можно приобрести по 6,65-6,70 гривен.