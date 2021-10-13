У Путина назвали условие для сохранения транзита газа через Украину

Украинские власти должны адресовать вопросы о сохранении транзита газа европейским покупателям. Россия со своей стороны готова выполнять обязательства при увеличении соответствующих контрактов. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает UBR.

Таким образом он прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского, что Киев хотел бы сохранить транзит газа из России в Европу, чтобы не терять доходы, в связи с чем обращается по различным направлениям для решения вопроса.

"В данном случае, конечно, адресатом Киева являются приобретатели газа, покупатели газа в Европе, европейские компании. Именно эти компании могут заключить с российским монополистом новые долгосрочные соглашения с увеличенными объемами с учетом растущих потребностей в голубом топливе" , – указал Песков.

По его словам, чтобы транспортировать через территорию Украины газ, нужно, чтобы этот ресурс кто-то купил. В таком случае российская сторона готова выполнить новые контракты.

"Конечно. Она (Россия, – ред.) это и делает. Президент неоднократно говорил, что если будут покупать дальше газ, если будут увеличивать контракты, конечно, если Украина будет давать конкурентоспособные коммерческие предложения, то все это продолжит работать" , – подчеркнул пресс-секретарь.

Напомним, с начала года транзит российского природного газа через Украину в ЕС составил 32,666 млрд куб. м, а среднесуточный объем транспортировки – 119 млн куб. м. С учетом дополнительного бронирования среднесуточные объемы транспортировки снизились до минимального объема по контракту – до 109 млн куб. м.