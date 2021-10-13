Wizz Air обнародовал цены на новые направления

Wizz Air обнародовал цены на новые направления
Фото: Pixabay

Венгерский лоукостер Wizz Air 13 октября объявил о расширении своей маршрутной сети, сообщает UBR.

Президент компании Роберт Кери рассказал, что теперь самолеты этого авиаперевозчика будут летать между аэропортами Украины и Франции, Бельгии, Нидерландов и Испании.

По словам главы Wizz Air, в базовом для перевозчика аэропорту "Киев" добавятся 12 новых направлений:

  • Париж "Бове" (понедельник, пятница);
  • Эйндховен (вторник, суббота);
  • Брюссель "Шарлеруа" (среда, воскресенье);
  • Ницца (вторник, суббота);
  • Барселона (понедельник, среда, пятница, воскресенье; с 1 августа – ежедневно);
  • Мадрид (вторник, четверг, суббота; с 1 июля – понедельник, среда, пятница, воскресенье);
  • Аликанте (вторник, четверг, суббота);
  • Малага (понедельник, пятница; с 3 июля – понедельник, среда, пятница, воскресенье);
  • Порту (понедельник, пятница);
  • Пальма-де-Майорка (понедельник, пятница);
  • Ханья (вторник, суббота)
  • Базель (понедельник, пятница).
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Во львовском аэропорту появятся такие новые направления:

  • Мадрид (четверг, суббота);
  • Эйндховен (четверг, суббота);
  • Париж "Бове" (понедельник, среда, пятница);
  • Барселона (понедельник, пятница; с 1 июня – понедельник, среда, пятница);
  • Брюссель "Шарлеруа" (среда, пятница);
  • Ницца (среда, воскресенье);
  • Тревизо (четверг, суббота);
  • Афины (четверг, суббота);
  • Салоники (четверг, суббота).
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Компания также запустит новые маршруты из аэропортов Одессы (Лондон "Лутон", Пардубице, Афины) и Харькова (Салоники, Пардубице) – каждые четверг и воскресенье.

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Перевозчик также анонсировал промо-цены на новые направления (в зависимости от направления) – от 809 грн и от 969 грн.

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