Wizz Air обнародовал цены на новые направления

Венгерский лоукостер Wizz Air 13 октября объявил о расширении своей маршрутной сети, сообщает UBR.

Президент компании Роберт Кери рассказал, что теперь самолеты этого авиаперевозчика будут летать между аэропортами Украины и Франции, Бельгии, Нидерландов и Испании.

По словам главы Wizz Air, в базовом для перевозчика аэропорту "Киев" добавятся 12 новых направлений:

Париж "Бове" (понедельник, пятница);

Эйндховен (вторник, суббота);

Брюссель "Шарлеруа" (среда, воскресенье);

Ницца (вторник, суббота);

Барселона (понедельник, среда, пятница, воскресенье; с 1 августа – ежедневно);

Мадрид (вторник, четверг, суббота; с 1 июля – понедельник, среда, пятница, воскресенье);

Аликанте (вторник, четверг, суббота);

Малага (понедельник, пятница; с 3 июля – понедельник, среда, пятница, воскресенье);

Порту (понедельник, пятница);

Пальма-де-Майорка (понедельник, пятница);

Ханья (вторник, суббота)

Базель (понедельник, пятница).

Во львовском аэропорту появятся такие новые направления:

Мадрид (четверг, суббота);

Эйндховен (четверг, суббота);

Париж "Бове" (понедельник, среда, пятница);

Барселона (понедельник, пятница; с 1 июня – понедельник, среда, пятница);

Брюссель "Шарлеруа" (среда, пятница);

Ницца (среда, воскресенье);

Тревизо (четверг, суббота);

Афины (четверг, суббота);

Салоники (четверг, суббота).

Компания также запустит новые маршруты из аэропортов Одессы (Лондон "Лутон", Пардубице, Афины) и Харькова (Салоники, Пардубице) – каждые четверг и воскресенье.

Перевозчик также анонсировал промо-цены на новые направления (в зависимости от направления) – от 809 грн и от 969 грн.