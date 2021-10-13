Wizz Air обнародовал цены на новые направления
Венгерский лоукостер Wizz Air 13 октября объявил о расширении своей маршрутной сети, сообщает UBR.
Президент компании Роберт Кери рассказал, что теперь самолеты этого авиаперевозчика будут летать между аэропортами Украины и Франции, Бельгии, Нидерландов и Испании.
По словам главы Wizz Air, в базовом для перевозчика аэропорту "Киев" добавятся 12 новых направлений:
- Париж "Бове" (понедельник, пятница);
- Эйндховен (вторник, суббота);
- Брюссель "Шарлеруа" (среда, воскресенье);
- Ницца (вторник, суббота);
- Барселона (понедельник, среда, пятница, воскресенье; с 1 августа – ежедневно);
- Мадрид (вторник, четверг, суббота; с 1 июля – понедельник, среда, пятница, воскресенье);
- Аликанте (вторник, четверг, суббота);
- Малага (понедельник, пятница; с 3 июля – понедельник, среда, пятница, воскресенье);
- Порту (понедельник, пятница);
- Пальма-де-Майорка (понедельник, пятница);
- Ханья (вторник, суббота)
- Базель (понедельник, пятница).
Во львовском аэропорту появятся такие новые направления:
- Мадрид (четверг, суббота);
- Эйндховен (четверг, суббота);
- Париж "Бове" (понедельник, среда, пятница);
- Барселона (понедельник, пятница; с 1 июня – понедельник, среда, пятница);
- Брюссель "Шарлеруа" (среда, пятница);
- Ницца (среда, воскресенье);
- Тревизо (четверг, суббота);
- Афины (четверг, суббота);
- Салоники (четверг, суббота).
Компания также запустит новые маршруты из аэропортов Одессы (Лондон "Лутон", Пардубице, Афины) и Харькова (Салоники, Пардубице) – каждые четверг и воскресенье.
Перевозчик также анонсировал промо-цены на новые направления (в зависимости от направления) – от 809 грн и от 969 грн.