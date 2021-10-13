Депутат Австрийского совета упала в обморок, произнося речь

Ева-Мария Хольцлейтнер, член Австрийского национального совета, упала в обморок в середине своего выступления в парламенте своей страны, сообщает Teleamazonas.

Момент был записан на видео и загружен в социальные сети, где тысячи людей могли увидеть, что случилось с депутаткой.

В ролике видно, как она бледнеет, а после падает на землю. Через пару секунд несколько человек приходят на помощь женщине.

После оказания первой помощи, а также небольшой помощи медиков, Хольцлейтнер пришла в сознание, и ее вывели за пределы помещения, где проходила встреча.