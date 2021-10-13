В Нидерландах задержали планировавшего нападене на премьер-министра
В Амстердаме задержали подозреваемого в планировании нападения на премьер-министра Нидерландов Марка Рютте, сообщает Новое время.
22-летний мужчина разместил в открытой группе Telegram сообщение, в котором просил «революционеров» осуществить нападение на Рютте.
Кроме того, в декабре 2020 года под фотографией короля с правительством он написал, что «
большинство голландцев ненавидят этого Рютте», а также спросил у пользователей о том, «
чего бы стоило, чтобы их всех расстрелять».
Мужчина якобы обсуждал свои планы с другими людьми во время личных встреч, а также говорил о «
штурме парламента» и расстреле Рютте во время его передвижения на велосипеде по улице.
Правоохранители также подозревают мужчину в попытке купить оружие.