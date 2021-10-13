В МИД Украины напомнили Поклонской о розыске и санкциях

Новоназначенному послу России в республике Кабо-Верде Натальи Поклонской не получится спрятаться от украинского правосудия. Бывший прокурор российской оккупационной администрации в Крыму находится в розыске за государственную измену против нашего государства, сообщает Обозреватель.

Об этом сказал спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко. По его словам, также Поклонская находится под санкциями Украины, ЕС, США, Канады и Японии.

"Спрятаться не получится даже в Африке" , – подчеркнул представитель МИД.

Он добавил, что украинское внешнеполитическое ведомство уже подняло перед правительством Кабо-Верде вопрос преступной деятельности гражданки Поклонской.