Зеленский назначил двух судей Верховного Суда

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Татьяны Чумаченко и Валерия Картера судьями Верховного Суда, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении Офиса президента.

Отмечается, что назначение произведено согласно части пятой статьи 126, части первой статьи 128 Конституции Украины и статей 80, 81 закона Украины "О судоустройстве и статусе судей".

Согласно указу президента должности в Верховном Суде получили:

Чумаченко Татьяна Анатольевна назначена в Кассационный административный суд;

Картер Валерий Иванович — в Кассационный суд.

8 октября председатель Верховного Суда Валентина Данишевская заявила, что уходит в отставку.