Нуланд говорила в России о полном выполнении Минских соглашений

Заместитель госсекретаря Виктория Нуланд позитивно оценила переговоры с нормандским переговорщиком от Российской Федерации Дмитрием Козаком. Во время встречи стороны затронули ряд вопросов, среди которых было выполнение Минских соглашений, сообщает РБК-Украина.

Согласно заявлению прессекретаря посольства США в Москве Джейсона Ребхольца, Нуланд назвала переговоры с Казаком продуктивными. Стороны обсудили общие интересы России и США, а также затронули вопросы полного выполнения Минских соглашений, восстановления стабильности и суверенитета Украины на Донбассе.

"Заместитель госсекретаря Нуланд: Мы провели продуктивные переговоры с Дмитрием Козаком по поводу наших общих интересов, разделяемых также Украиной, Францией и Германией и касающихся полного выполнения минских соглашений и восстановления мира, стабильности и украинского суверенитета в Донбассе" , - пишет Ребхольц.

Ранее в Кремле заявили, что Нуланд во время встречи с нормандским переговорщиком от России Дмитрием Козаком, якобы, поддержала особый статус Донбасса.

Автор: Сергей Пышкин