В Черном море терпит бедствие корабль ВМФ Украины

В Черном море недалеко от острова Змеиный терпит бедствие корабль ВМФ Украины «Балта». Судно потеряло ход, в нем затоплено не менее двух отсеков.

"В течение суток попытки применения для спасения "Балты" средств ВМС Украины и Одесского морского порта не принесли ожидаемого результата. На данный момент для спасения судна задействованы морской буксир и патрульные катера. Сегодня вечером к выходу в море на спасательную операцию аврально был подготовлен СРК "Симферополь", который проходит заводские ходовые испытания в Одессе. Вместе с экипажем на борту "Симферополя" находятся специалисты ЗАО "Завод" Кузница на Рыбацком ", - написал в ФБ нардеп Михаил Забродский.

В ВМСУ сообщили, что ведутся спасательные работы.