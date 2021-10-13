В Черном море терпит бедствие корабль ВМФ Украины
В Черном море недалеко от острова Змеиный терпит бедствие корабль ВМФ Украины «Балта». Судно потеряло ход, в нем затоплено не менее двух отсеков.
"В течение суток попытки применения для спасения "Балты" средств ВМС Украины и Одесского морского порта не принесли ожидаемого результата. На данный момент для спасения судна задействованы морской буксир и патрульные катера. Сегодня вечером к выходу в море на спасательную операцию аврально был подготовлен СРК "Симферополь", который проходит заводские ходовые испытания в Одессе. Вместе с экипажем на борту "Симферополя" находятся специалисты ЗАО "Завод" Кузница на Рыбацком ", - написал в ФБ нардеп Михаил Забродский.
В ВМСУ сообщили, что ведутся спасательные работы.
«В акватории Черного моря вследствие ухудшения погодных условий повреждение получило судно национального флота. Силами разных ведомств проводятся спасательные мероприятия, угрозы жизни личного состава нет. В результате резкого ухудшения погодных условий возникла аварийная ситуация, в результате которой получило повреждение судно национального флота. После оценки обстановки было принято решение о постановке судна на якорь с целью обеспечения проведения мероприятий по борьбе за живучесть", – сказано в сообщении на странице ВМС ВСУ в Фейсбук в среду вечером.