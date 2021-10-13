В центре норвежского города несколько человек убиты из лука

В центре норвежского города несколько человек убиты из лука

В центре норвежского города Конгсберг мужчина, вооруженный луком и стрелами, убил нескольких человек, еще несколько человек получили ранения, сообщает NRK.no.

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Нападение произошло в магазине. Точное число жертв не сообщается. Подозреваемый в совершении атаки задержан. Для его поимки были задействованы все доступные полиции ресурсы, включая вертолеты.

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Представитель полиции заявил журналистам, что пока рано делать заключения о мотивах нападавшего.

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