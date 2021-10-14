В Норвегии назвали число жертв после нападения "лучника"

Число жертв атаки злоумышленника с луком и стрелами в норвежском Конгсберге "расположен примерно в 80 км от Осло) выросло до пяти человек, еще двое получили ранения, сообщает Корреспондент.

Об этом в четверг, 14 октября, со ссылкой на заявление полиции информировала местная газета Aftenposten.

"Пятеро убиты, двое ранены. Один из раненых - полицейский, который находился в местном магазине в свободное время", - уточнили в полиции.

Подозреваемого задержали. На месте работают экстренные службы, мотивы преступника выясняют. Предположительно, у злоумышленника есть сообщники.

Других подробностей о задержанном полиция не сообщила, однако отметила, что в его доме в ближайшее время будет проведен обыск.