Беларусь перестала принимать высланных из ЕС мигрантов
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон о приостановке соглашения с Евросоюзом о реадмиссии лиц, пребывающих без разрешения. Документ вступает в силу сегодня, 14 октября, сообщает РБК-Украина.
По данным национального правового интернет-портал страны его подготовили в рамках ответных мер на действия ЕС в отношении Беларуси.
"Приостановить действие соглашения между Республикой Беларусь и Европейским союзом о реадмиссии лиц, пребывающих без разрешения, подписанного в Брюсселе 8 января 2020 года", - говорится в документе.
В соглашении определен механизм передачи, принятия и возврата лиц, которые нарушили условия въезда, пребывания и проживания.
Реадмиссия - согласие государства на прием обратно на свою территорию своих граждан, которые подлежат депортации из другого государства.
Автор: Артур Родивилов