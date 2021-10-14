В Украине начнут штрафовать за езду по полосе общественного транспорта

В городах с оживленным движением на дорогах появятся отдельные полосы для общественного транспорта. О том, можно ли ездить по этим полосам обычным автомобилям, сообщает Твоя машина.

Так, водители легковых автомобилей не могут ездить по полосе, обозначенной дорожным знаком 5.8 или 5.11. Однако исключениями являются водители такси и велосипедов. При этом на полосу можно заезжать всем участникам движения, чтобы повернуть направо, а также посадить или высадить пассажира. Делать это можно только там, где сплошная линия разметки разрывается.

Если водитель заедет на полосу для общественного транспорта и продолжит движение, он получит штраф в размере 680 гривен. Также в различных ситуациях автомобилисту грозит штраф на 340 грн за нарушение требований дорожных знаков и разметки.