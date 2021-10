Blue Origin успешно осуществила вторую туристическую миссию

Космическая компания миллиардера Джефф Безос Blue Origin провела свой пятый в этом году запуск суборбитальный корабля New Shepard. Во втором туристическом полете побывал актер Уильям Шэтнер, сыгравший капитана Кирка в фильме "Звездный путь", вместе с тремя другими туристами в рамках миссии NS-18, сообщает 24 Канал.

Старт корабля New Shepard произошел в 10:50 по местному времени (17:50 по Киеву) с площадки Corn Ranch, который расположен вблизи города Ван Хорн на западе штата Техас, США. Весь полет продолжался около 11 минут.

Немного меньше, чем две минуты одноступенчатая ракета носитель разгонялась вертикально, после чего капсула с экипажем отделилась и продолжила движение по инерции, поднявшись на высоту около 105 километров.

Около трех минут полета космические туристы провели чувствуя микрогравитации. Как и в прошлый раз экипаж NS-18 потратил это небольшое время, чтобы максимально развлечься в "невесомости" над нашей планетой. Конечно же они записали видео.

17th consecutive booster landing for #NewShepard and fourth consecutive landing for this particular booster. # NS18 pic.twitter.com/67aQbRZreu