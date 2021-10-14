Fitch подтвердило позитивный рейтинг украинских госбанков

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) принадлежащих государству ПриватБанка, Ощадбанка, Укрэксимбанка и Укргазбанка на уровне "B" с позитивным прогнозом, сообщает Интерфакс-Украина.

Как говорится в сообщении агентства, рейтинг устойчивости (VR) Укрэксимбанка повышен до "b-" с "ccc +", тогда как Ощадбанка и Укргазбанка подтвержден на уровне "b-", а ПриватБанка – "b".

Помимо того Fitch повысило рейтинг еврооблигаций Укрэксимбанка с "CCC-" до "CCC".

Улучшение рейтинга устойчивости Укрэксимбанка агентство поясняет снижением давления на уязвимую капитальную позицию финучреждения за счет выхода на прибыльность, снижения доли "плохих" кредитов и уменьшения подверженности рыночному риску.

В целом Fitch в качестве позитива отмечает повышение прибыльности украинских банков в первом полугодии текущего года.

В случае Укргазбанка агентство указывает на значительную долю кредитов сектору возобновляемых источников энергии – 21% валовых кредитов банка. По данным Fitch, кредиты производителям возобновляемой энергии были реструктурированы из-за просрочки платежей в первом-третьем кварталах прошлого года от НЭК "Укрэнерго".