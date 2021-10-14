Электрокроссовер Smart совсем близко – новинку заметили на автовозе

Чуть больше месяца назад компания Smart представила новый электрический кроссовер. Модель дебютировала в качестве концепта, который максимально приближен к серийной версии. В рамках презентации производитель заявил, что не будет тянуть с выпуском модели на рынок, поэтому товарный вариант покажет совсем скоро, сообщает Автоцентр.

Свое обещание компания сдержала и уже ведет разработку массового электрокроссовера. Закамуфлированный прототип заметили на автовозе. Судя по снимку, новинка выглядит идентично шоу-кару. Она получила аналогичной формы светодиодные фары, бампер с широким воздухозаборником и большие колеса. Но есть и отличия, которые заключаются в появлении дверных ручек и перемещении зеркал заднего вида с передних стоек на двери.

Известно, что новый электромобиль Geely будет построен на платформе BEV компании Geely. Его длина составит 4290 мм при колесной базе 2750 мм. В салоне сможет разместиться пять человек. В его оснащение войдет цифровая приборная панель и мультимедийная система с 12,8-дюймовым экраном. О силовой установке данных пока нет, так же как и о запасе хода. Дебют новинки запланирован на середину 2022 года.