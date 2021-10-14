У кроссовера Dacia Spring появилась коммерческая версия

В Европе начались продажи коммерческой версии нового электрического кроссовера Dacia Spring, который был представлен несколько месяцев назад. Она называется Dacia Spring Business, сообщает Today.ua.

По оборудованию Spring Business сопоставим с комплектацией Comfort. Набор оборудования не слишком большой, но в нем есть все необходимое для повседневных поездок.

Spring Business подготовлен к определению положения (через подключаемый смартфон) и дистанционной разблокировке замков. Сиденья обтянуты прочным кожзамом.

У такого кроссовера есть передние и боковые подушки безопасности, кондиционер, электрические стеклоподъемники, задние датчики парковки, камера заднего вида, обогрев заднего стекла, система помощи при экстренном торможении, центральный замок, бортовой компьютер, 14-дюймовые стальные колесные диски.

Электрическая силовая установка состоит из электромотора мощностью 44 л.с. и 125 Нм крутящего момента, и батареи на 26,8 кВтч. Разгон до 50 км/ч занимает 5,8 секунды при максимальной скорости 125 км/ч. Запас хода – 230 км. Однако, запас хода можно увеличить до 305 км при помощи режима движения ECO.

Стоит такая версия 18 815 евро. Фактически это более дешевая альтернатива коммерческому Renault ZOE Business.