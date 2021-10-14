Ярмоленко уверен в победе над боснийцами во втором матче

Сборная Украины сыграла вничью с Боснией и Герцеговиной в отборе чемпионата мира-2022. Лидер "сине-желтых" Андрей Ярмоленко заверил, что во втором поединке сделают все, чтобы победить неуступчивого соперника, сообщает 24 Канал.

Правый вингер сборной Украины Андрей Ярмоленко решил успокоить фанатов. Футболист отметил, что команда лучше подготовится ко второму матчу, чтобы получить выездную победу над боснийцами.

Победа в Боснии и Герцеговине позволит "сине-желтым" выйти на чемпионат мира-2022, который состоится в Катаре.

"Нам нужно побеждать, и мы можем победить эту команду. Это хорошая команда, как и мы. Все будет решаться там, нужно будет хорошо подготовиться - разобрать эту игру, что делали правильно и неправильно. Все зависит от нас. Шансы есть, поэтому нужно драться. Уверен, что у нас все получится ", - рассказал игрок.

Отметим, что Ярмоленко стал автором двух голов в последних двух матчах. Сначала он открыл счет в игре с Финляндией (1: 2). А уже во Львове размочил нули на табло в игре с боснийцами. Матч завершился со счетом 1: 1.