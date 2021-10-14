В ВСУ отменят все ограничения для женщин

В Украине до сих пор действуют ограничения относительно возможности назначения женщин на определенные должности. В ближайшее время в Вооруженных Силах планируют отменить все ограничения, сообщает Цензор.НЕТ.

Об этом в эфире "Радио Свобода" рассказала советник главнокомандующего ВСУ по гендерным вопросам Виктория Арнаутова. По ее словам, в Военно-морских силах остаются несколько должностей, которые являются запрещенными для женщин. Поэтому в ВСУ планируют в течение одного или двух месяцев отменить ограничения.

Арнаутова отметила, что речь идет о боевых должностях, в частности, о должностях на кораблях, связанных с ядовитыми и взрывчатыми веществами.

"Логика такова (по поводу снятий ограничений. — Ред.) — это не значит, что мы хотим загнать женщин на эти должности. Это такие международные подходы: в законодательстве не должно быть никаких ограничений для любого. Когда у нас есть ограничения, то получается, что мы не позволяем женщине самостоятельно принимать решение о своей судьбе, объективизируем ее" , — пояснила советник главнокомандующего ВСУ.

По состоянию на начало 2021 года в ВСУ служат и работают примерно 57 тысяч женщин. Среди гражданских работников ВСУ женщины составляют более 54% от общего количества гражданского личного состава.

Проходит службу в ВСУ 31 тысяча женщин — это 15,6% от общего количества военных. Также в Украине есть две женщины, которых отметили званием генерал: генерал-майор полковник медицинской службы Людмила Шугалей, а также нынешняя министр по делам ветеранов Юлия Лапутина.

Кроме того, в этом году Татьяна Остащенко стала первой женщиной, возглавившей командование ВСУ, а именно Медицинские силы.