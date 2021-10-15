Мэрия подсчитала количество автомобилей в столице

По мере развития Киева, постоянно растет необходимость пользования автомобилями, а также увеличивается количество самих машин, сообщает 24 Канал.

В КГГА считают, что в 2015 году на дороги Киева ежедневно выезжали почти 620 тысяч авто. А сейчас муниципальные камеры зафиксировали 1 миллион 60 тысяч автомобилей на автодорогах города.

60% – машины киевлян

30% – авто жителей пригорода, которые работают в Киеве

10% – транзитный транспорт, направляющийся через город

По подсчетам специалистов, ежедневно киевский водитель, кроме времени, за которое он преодолевает необходимое расстояние, проводит в среднем еще 45 минут в пробках. Это следствие неудачной организации дорожного движения.

"Мы понимаем, что ситуацию нужно менять. Делать жизнь в динамично развивающемся мегаполисе более комфортной" , – заявил мэр столицы Виталий Кличко.

Он рассказал о новой парковочной политике в результате воплощения которой киевляне будут вынуждены платить за парковку возле собственных домов.