BioNTech и Pfizer запросили лицензию на вакцинацию детей

В Европе могут впервые разрешить COVID-вакцинацию детей в возрасте 5-12 лет. Разработчики вакцины заверили, что препарат безопасен, сообщает Корреспондент.

Компании Pfizer и BioNTech запросили лицензию на COVID-вакцинацию детей в возрасте от 5 до 11 лет. Об этом пишет пресс-служба компании BioNTech в пятницу, 15 октября.

Производители обратились в Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) с соответствующим запросом. Таким образом в Европе могут впервые разрешить вакцинацию против коронавируса детей такого возраста.

В компаниях заверили, что предоставили EMA необходимые данные. В том числе - результаты поздних стадий исследования.

Pfizer и BioNTech протестировала вакцину более чем на 2200 детей в возрасте от шести месяцев до 11 лет. Для детей использовали меньшую дозу, чем обычно вводят взрослым. Результаты исследований показали "сильный иммунный ответ" у детей, заверили разработчики и подчеркнули, что вакцина безопасна для детей.