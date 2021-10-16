Прогноз курса валют на неделю

На уходящей неделе Национальный банк приступил к жесткому регулированию курса безналичного доллара на межбанковском валютном рынке. Его ежедневные интервенции, направленные на выкуп излишков иностранной валюты, обеспечили практически идеальную стабильность.

Торги на межбанковском валютном рынке﻿ открылись в понедельник 11 октября на отметке 26,36/26,42 гривен (соответственно, «бид»/«оффер»). Практически сразу после начала торгов на рынке появился Национальный банк с интервенцией по цене 26,355 гривен. Выкупив 5 млн долларов по этой цене, регулятор понизил курс покупки на 0,5 копейки и с крупным ордером по цене 26,35 гривен пробыл на рынке до конца дня. На следующий день история повторилась: первые 5 млн долларов Нацбанк купил по 26,35 гривен, а затем понизил курс покупки на 0,5 копейки – и по цене 26,345 гривен купил еще 96,5 млн долларов. То же самое, к большому удивлению участников рынка, повторилось и в среду – последний рабочий день уходящей недели. 5 млн долларов были куплены по цене 26,345 гривен и еще 8 млн – по цене 26,34 гривен.

Фактически, за три рабочих дня Национальный банк снизил уровень поддержки всего на 1,5 копейки и пополнил свои золотовалютные резервы на 119,6 млн долларов. Закрыли неделю на отметке 26,36/26,385 гривен – на 0,9 копеек на покупке и на 0,5 копейки на продаже выше, чем неделей ранее.

Очень интересно повел себя на уходящей неделе наличный курс доллара. За первые три дня он опустился на 5 копеек: утром понедельника 11 октября в обменниках Киева доллар продавали по 26,42-26,45 гривен, а вечером среды 13 октября – по 26,37-26,39 гривен. Но как только банки закрылись на выходные, доллар опять пошел вверх. Вечером пятницы 15 октября его опять продавали по 26,43-26,45 гривен.

Евро на международном валютном рынке FOREX на уходящей неделе установил новый годовой минимум – 1,1523 доллара. Произошло это во вторник 12 октября. Затем доллар начал корректироваться к остальным валютам; евро воспользовался этим и вырос почти на 100 пунктов, до 1,1622 доллара. Закрыли неделю на уровне 1,1599 – на 26 пунктов выше, чем неделей ранее. Курс наличного евро в Украине практически полностью повторил траекторию движения курса наличного доллара. Утром понедельника 11 октября евро продавали по 30,53-30,55 гривен; к вечеру среды 13 октября он подешевел на 10 копеек, до 30,43-30,45 гривен. А к вечеру пятницы ценник вновь подняли до 30,54-30,55 гривен. Таким образом, если сравнивать начало и конец недели, можно утверждать, что и доллар, и евро не изменились в цене.

Продолжающийся уже шесть недель подряд рост мировых цен на нефть способствовал дальнейшему укреплению российского рубля на уходящей неделе. Так, цена барреля нефти популярной марки Brent утром пятницы 15 октября впервые за последние три года поднялась выше 85 долларов. Российский рубль в среду 13 октября ненадолго опустился до отметки 72,13 рубля за доллар, но затем резко пошел в рост и к концу недели пробил уровень 71 рубль за доллар. Закрыли неделю на отметке 70,959 рублей за доллар – на 81 копейку лучше, чем неделей ранее. Наличный рубль в столице в течение недели стабильно торговался в пределах 3,63-3,66 гривен за 10 рублей.

Что же ожидает доллар, евро и рубль на следующей неделе?

После короткой трехдневной рабочей недели с понедельника нас ждет увеличенная шестидневная (в субботу 23 октября будет рабочий день за пятницу 15 октября). Участники межбанковского валютного рынка будут крайне внимательно следить за поведением Национального банка: продолжит ли он политику жесткого удержания курса доллара или позволит рынку самостоятельно урегулировать себя. Именно от позиции регулятора и его действий на следующей неделе будет зависеть практически все. Еще один фактор, способный существенно повлиять на курс доллара на следующей неделе – необходимость уплаты налогов в бюджет, что приведет к увеличению предложения валюты на рынке. При других обстоятельствах можно было предположить дальнейшее укрепление гривны, но сейчас лишь Нацбанк будет решать, снизится ли доллар и насколько. Наличный доллар на следующей неделе будет торговаться в диапазоне 26,25-26,55 гривен.

Курс евро в Украине будет ориентироваться на мировой валютный рынок FOREX и изменения курса доллара к гривне. На следующей неделе евро в мире предпримет еще одну попытку вернуться к пробитому ранее уровню 1,1700. Диапазон колебаний евро оставляем прежним: 1,1470-1,1740 доллара за евро. В Украине наличный евро будут продавать по цене от 30,20 до 30,80 гривен за один евро.

Российский рубль на следующей неделе продолжит движение в направлении 70 рублей за доллар. При этом попытки вернуться в коридор 71,00-73,00 рубля за доллар нельзя исключать. В Украине наличный рубль будут все так же продавать в пределах диапазона 3,60-3,70 гривен за 10 российских рублей.