Днепр объявил о досрочных каникулах в школах

Власти пошли на такой шаг из-за решения Госкомиссии по ТЭБ и ЧС об установлении красной зоны карантина в Днепропетровской области, сообщает Корреспондент.

В городе Днепр школы уходят на каникулы на неделю раньше – с 18 октября. Об этом накануне пишет Департамент гуманитарной политики Днепровского горсовета.

Указано, что власти пошли на такой шаг из-за решения Госкомиссии по ТЭБ и ЧС об установлении красной зоны карантина в Днепропетровской области и учитывая рекомендации Министерства образования и науки о начале каникул с 18 октября.

"С целью предотвращения роста заболеваемости ковидом среди детей мы вынуждены начать каникулы с 18 октября 2021 года", – отметили чиновник .

Вместе с тем, детские сады будут работать в обычном режиме.