Netflix ожидает, что заработает $900 млн на "Игре в кальмара"

Производство сериала стоило всего 21,4 миллиона долларов - около 2,4 миллиона долларов за эпизод, сообщает Корреспондент.

Стриминговый сервис Netflix оценивает, что его самый популярный сериал "Игра в кальмара" принесет компании почти 900 миллионов долларов, сообщает Bloomberg.

По оценкам компании, первые две минуты южнокорейского шоу посмотрели около 132 миллиона человек за первые 23 дня с даты премьеры.

В Netflix уточнили, что 89 процентов людей, которые начали шоу, просмотрели более одной серии, а 66 процентов зрителей посмотрели сериал полностью. В общей сложности люди потратили более 1,4 миллиарда часов на просмотр.

Производство Игры в кальмара стоило всего 21,4 миллиона долларов - около 2,4 миллиона долларов за эпизод.

Сериал из Южной Кореи Игра в кальмара стал самым масштабным проектом за всю историю стримингового сервиса Netflix. Сейчас он занимает первое место в топ-10 рейтинга Netflix в 94 странах мира.