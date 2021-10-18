Что ожидается на валютном рынке в понедельник

Сегодня межбанковский валютный рынок﻿ возвращается к полноценной работе после длинных выходных.

Стартует период уплаты налогов в бюджет; это означает, что экспортеры увеличат предложение валюты, а импортеры будут пристально следить за действиями Национального банка. В случае, если тактика, которую регулятор использовал на прошлой неделе, будет применяться и сегодня, они также увеличат покупки, т.к. будет понятно, что ждать сильного снижения курса доллара не стоит. Если же Нацбанк решит сделать паузу и не будет жестко сдерживать укрепление гривны, доллар может подешеветь на несколько копеек.

Открытие торгов понедельника ожидается на уровне 26,34/26,40 – цена заявок на покупку/продажу соответственно.

Спрос на наличный доллар на длинных выходных, по свидетельству операторов валютного рынка, был довольно приличный, что привело к росту цены: утром четверга 14 октября его продавали по 26,39-26,40 гривен, а в субботу 16 октября – уже по 26,44-26,47 гривен. Сегодня утром продажи начнутся с 26,43-26,45 гривен. Дальше все будет зависеть от развития ситуации на межбанке. Если котировки безналичного доллара продолжат снижение, подешевеет и наличный «американец».

Евро на FOREX в прошлую пятницу предпринял очередную попытку вырасти, но смог подняться лишь до отметки 1,1618 доллара. Утром понедельника он опять падает и уже опустился до 1,1577 доллара. Наличный евро за длинные выходные также подорожал: утром четверга 14 октября его продавали по 30,47-30,50 гривен, а в субботу 16 октября – уже по 30,55-30,57 гривен. Сегодня продажа стартует с 30,50-30,55 гривен. Дальше все будет зависеть от ситуации на украинском валютном рынке, и как будут развиваться события на FOREX. Есть предпосылки для снижения цены евро на несколько копеек.

Российский рубль в прошлую пятницу укрепился до 70,90 рублей за доллар на фоне роста мировых цен на нефть до трехлетних максимумов. Утром понедельника он торгуется в узком диапазоне 71,00-71,10 рубля за доллар. Наличный рубль в столице за выходные подорожал с 3,63-3,65 до 3,66-3,68 гривен за 10 рублей. Сегодня его будут продавать в пределах 3,65-3,68 гривен за 10 рублей.