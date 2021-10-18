Цены на нефть достигли максимума за последние годы
Мировые цены на нефть ускорили рост до 1%, при этом стоимость нефти марки Brent поднялась выше отметки в 86 долларов за баррель впервые с 4 октября 2018 года, свидетельствуют данные торгов, сообщает Oilpoint.
По состоянию на 9:06 по Киеву цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent составила $85,75 за баррель, что на $0,89 (1,05%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. В моменте стоимость барреля превышала $86.
Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) достигла к этому времени $83,51 за баррель, что на $1,23 (1,49%) выше итогового значения предыдущей сессии.
Цены на нефть растут в понедельник утром на фоне перспектив роста спроса.
«Постепенное снятие ограничений из-за COVID-19 во всем мире также, вероятно, поможет восстановлению потребления топлива», — заявили газете Wall Street Journal аналитики ANZ, отметив новости о том, что США откроют свои границы для полностью вакцинированных иностранных путешественников, начиная со следующего месяца.