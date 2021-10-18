Производитель автомобильного пластика требует компенсацию от автопроизводителей

Novares, французский поставщик автозапчастей, требует от своих клиентов-автопроизводителей компенсаций в размере десятков миллионов долларов после того, как нехватка микрочипов вынудила их сокращать объем выпуска машин, сообщает РБК-Украина.

Компания производит пластиковые детали, которые используются в трети всех транспортных средств в мире и заявляет, что автомобильные компании отменяют заказы на поставки автокомпонентов за день-два до поставок, в результате чего складские запасы растут.

"С начала года мы насчитали около 2 000 внезапных остановок производства у клиентов, из них более сотни с уведомлением за 48 часов и меньше", - сообщил Пьер Буле, генеральный директор Novares, добавив, что компания не должна нести ответственность и платить за проблемы своих клиентов.

Автомобильный сектор продолжает бороться с нехваткой полупроводников, и лишь немногие из них настроены достаточно оптимистично, чтобы надеяться на решение проблемы в ближайшие месяцы. Дефицит может стоить отрасли около 210 миллиардов долларов. Однако Novares признает, что не все ее клиенты были одинаково проблемными.