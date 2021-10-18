Цветная капуста: как она влияет на организм

Из-за полезных свойств цветную капусту по праву называют «царицей овощей», ведь по содержанию витамина С она обогнала даже лимон! Давайте разберемся в ее полезных свойствах и выясним, чем же незаменим этот продукт в ежедневном рационе, сообщает Beltaplus.

Особая польза продукта заключается в его богатом составе: цветная капуста содержит витамины, клетчатку и имеет низкую калорийность. Кроме этого, цветная капуста на 92% состоит из воды. Это также способствует быстрому насыщению, стимулирует обмен веществ, избавляет от запоров, выводит шлаки из организма.

Цветная капуста содержит холин – питательное вещество, которое играет главную роль в поддержании целостности клеточных мембран, синтезе ДНК и поддержке метаболизма. Так на 100г капусты приходится 45 мг холина – от суточной нормы потребления женщин и для мужчин. Кроме этого, холин участвует в развитии мозга и выработке нейромедиаторов, необходимых для здоровой нервной системы.

Люди, которые не получают достаточного количества этого питательного вещества, больше подвержены болезням печени, сердца и таких неврологических расстройств, как деменция и болезнь Альцгеймера. Содержание холина в овоще оказывает седативное действие на нервную систему, способствует повышению настроения, помогает бороться с хронической усталостью.

Кроме витаминов и клетчатки цветная капуста – источник антиоксидантов: глюкозинолатов изотиоциантов. По данным исследований именно эти группы антиоксидантов замедляют рост раковых клеток и защищают от рака толстой кишки, легких и молочной железы. Нормализует кровяное давление Антиоксидант сульфорафан помогает снизить высокое кровяное давление и сохранить артерии здоровыми.

Противопоказания.

Цветная капуста, несомненно, полезный продукт, но все же существует ряд противопоказаний для ее употребления. Стоит осторожно включать ее в рацион людям с такими проблемами, как: подагра, острая язвенная болезнь, гастрит, холецистит, панкреатит, аллергия, индивидуальная непереносимость. Пуриновые соединения, входящие в состав цветной капусты, могут стать причиной серьезных проблем в организме. Чрезмерное потребление продуктов, богатых пуринами, может привести к накоплению мочевой кислоты, поэтому от цветной капусты стоит отказаться людям с сердечной недостаточностью, гипертонией и камнями в почках.