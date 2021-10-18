Валютный рынок понедельника: ход торгов

В понедельник Национальный банк продолжил жестко удерживать курс доллара на межбанковском валютном рынке﻿, не позволяя ему снижаться.

Сразу после начала торгов НБУ вышел с интервенцией по цене 26,34 гривен. Выкупив 5 млн долларов по этой цене, ушел, но незадолго до начала обеденного перерыва появился вновь, на этот раз с крупным ордером на покупку по цене 26,33 гривен. Буквально 20 минут спустя Национальный банк опустил цену выкупа еще на 2 копейки, до 26,31 гривен. После 15 часов, когда на рынке не осталось других покупателей, продавцы были вынуждены отдавать валюту Нацбанку по цене 26,31 гривен.

Курс наличного доллара в оптовых обменниках Киева за полдня опустился на 3 копейки: утром «американца» продавали по 26,43-26,44 гривен, а к концу обеденного перерыва ценник опустили до 26,40-26,41 гривен. По сравнению с выходными днями, когда наблюдался повышенный спрос на наличную валюту, сегодня интерес к покупкам гораздо ниже.

Евро на FOREX в первой половине дня опустился до отметки 1,1571 доллара, но затем развернулся и пошел вверх, поднявшись к моменту написания статьи до 1,1608 доллара. Наличный евро сегодня продают по 30,50-30,53 гривен: рост на FOREX уравновесил падение наличного доллара в Украине.

Российский рубль сегодня снижается по отношению к американскому доллару после того, как в прошлую пятницу вырос до 70,90 рублей за доллар. К обеду он опустился до отметки 71,35 рублей. Что касается наличного рубля, сегодня его продают в основном по 3,65-3,67 гривны за 10 рублей.