"Шахтер" попробует продлить успешные выступления против "Реала"

Сегодня, 19 октября, донецкий "Шахтер" в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов в домашних стенах встретится с мадридским "Реалом". После двух туров "сливочные" идут вторыми, а "горняки" - четвертыми в группе D, сообщает РБК-Украина.

Как и в ситуации с "Интером", "Реал" был соперником украинского клуба и в прошлом году на этой стадии ЛЧ. Тогда "горняки" праздновали победу в обоих матчах, хоть это и не помешало испанцам занять первое место в группе. "Шахтер", к слову, в прошлом сезоне был третьим и продолжил евровесну в Лиге Европы.

Сейчас же обе команды подходят к личной встрече, имея по поражению от главной сенсации турнира - тираспольского "Шерифа". Таким образом и "Шахтеру", и тем более "Реалу" дополнительной мотивации искать не нужно.

"Знаем, что это будет очень важный матч для нас, особенно с учетом поражения в предыдущей игре дома. У нас больше нет права на ошибку. Мы должны сыграть уверенно, сильно, отдать все силы на поле" , - отметил накануне матча лидер "Реала" Лука Модрич.

Наставник "горняков" Роберто Де Дзерби, в свою очередь, отметил, что чувствует волнение перед противостоянием.

"Только неумный человек не волновался бы. Надеюсь, я достаточно умный. Самое главное - увидеть наш прогресс, как мы улучшили свой уровень. Это важнее, чем просто результат, - отметил Де Дзерби, добавив, что не сильно обращал внимание на прошлогодние результаты "горняков" с "королевским клубом" . - Не анализировал прошлогодние матчи с "Реалом" и не общался с Каштру.

Конечно, я смотрел эти матчи. Считаю неправильным сравнивать, как "Шахтер" играл в прошлом сезоне и как играет в этом. Много всего поменялось - и для нас, и для "Реала". Самое главное - посмотреть на наш прогресс, как мы улучшили свой уровень, особенно в таких матчах с сильными командами Европы.

Форма и кадровый вопрос

Относительно формы, то "Шахтер" к поединку подходит в хорошем расположении духа. В пятницу "горняки" уничтожили ранее очень неприятного для себя соперника в рамках украинской Премьер-лиги - луганскую "Зарю" 6:1. А вот мадридский клуб в последнее время играет не очень успешно - вслед за поражением от "Шерифа" в ЛЧ "сливочные" уже после перерыва на матчи сборных уступили "Эспаньолу" в Ла-Лиге 1:2.

Также каждая из команд имеет кадровые потери. У "Шахтера" это ранее выбывшие Жуниор Мораес, Лассина Траоре, Евгений Коноплянка, а также травмировавшийся накануне Николай Матвиенко. У "Реала" точно не сыграют - Дани Карвахаль, Дани Себальос, Гарет Бейл, Иско, Лука Йович и Эден Азар. Под вопросом участие Ферлана Менди и Марсело. Да и о дерби с "Барселоной", которое у "королевского клуба" состоится в воскресенье, 24 октября, не стоит - явно понадобиться ротация.

Также дополнительную головную боль перед матчем в Киеве имеет лидер атаки мадридцев Карим Бензема. Завтра, 20 октября, у него состоится судебное заседание по делу возможном шантаже со стороны Бензема его партнера по сборной Матье Вальбуэна, которое длится уже 9 лет. Правда, будет ли сам француз на этом заседании, пока неизвестно.

Ориентировочные составы

"Шахтер": Пятов - Додо, Марлон, Кривцов, Исмаили - Майкон, Степаненко - Тете, Патрик, Фернандо - Педриньо

"Реал": Куртуа - Васкес, Начо, Милитао, Алаба - Вальверде, Каземиро, Модрич, Кроос - Бензема, Винисиус

Где смотреть

Поединок состоится в 22:00 в Киеве на НСК "Олимпийский". Транслироваться матч будет на платформе MEGOGO.