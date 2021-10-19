Что ожидается на валютном рынке во вторник

В понедельник предложение валюты на межбанковском валютном рынке﻿ резко выросло: на торги выставили валюту, зашедшую в Украину в прошлый четверг и пятницу. Кроме того, необходимость уплаты налогов вынуждала экспортеров увеличивать предложение. Национальный банк трижды проводил интервенцию, постепенно понижая курс выкупа.

Сегодня ожидается меньшее количество валюты, но предложение все так же продолжит превышать спрос. Национальный банк продолжит пристально наблюдать за ситуацией на рынке и проводить интервенции, сдерживая чрезмерное укрепление национальной валюты. Есть все предпосылки для установления нового годового минимума по безналичному доллару.

Открытие торгов вторника ожидается на уровне 26,25/26,35 – цена заявок на покупку/продажу соответственно.

Цена наличного доллара в оптовых обменниках Киева в понедельник снизилась на 5 копеек: утром оптовые обменки продавали «американца» по 26,43-26,44 гривен, а к вечеру ценник опустили до 26,38-26,40 гривен. Сегодня утром продажи начнутся с 26,39-26,40 гривен. Дальше все будет зависеть от развития ситуации на межбанке. Если котировки безналичного доллара продолжат снижение, подешевеет и наличный «американец».

Евро на FOREX в понедельник сначала опустился до отметки 1,1571 доллара, а затем вырос до 1,1621 доллара, поскольку американский доллар начал падение после публикации данных о падении промышленного производства в США в сентябре. Наличный евро в течение дня продавали по 30,50-30,55 гривен, причем максимальная цена была отмечена утром и вечером, а днем ценник на евро опускали. Сегодня продажа стартует с 30,55-30,57 гривен. Дальше все будет зависеть от ситуации на украинском валютном рынке, и как будут развиваться события на FOREX.

Российский рубль в понедельник подешевел на 45 копеек после того, как нефть не смогла преодолеть уровень 86 долларов за баррель марки Brent и снизилась на пару долларов. Утром вторника он торгуется в узком диапазоне 71,04-71,10 рубль за доллар. Наличный рубль в столице в понедельник подорожал с 3,63-3,65 до 3,66-3,68 гривен за 10 рублей. Сегодня его будут продавать по той же цене.