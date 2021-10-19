Валютный рынок вторника: ход торгов

Во вторник курс безналичного доллара на межбанковском валютном рынке﻿ продолжил снижение и в первой половине торговой сессии опустился до 26,25 гривен на покупке, установив новый годовой минимум.

Национальный банк выходил с интервенцией на покупку валюты, купил 5 млн долларов в районе 26,30 гривен – и ушел. После ухода регулятора снижение котировок продолжилось, но в районе 26,27-26,28 гривен покупатели проявили повышенный интерес, и снижение прекратилось. Вплоть до начала обеденного перерыва сделки идут в узком диапазоне 26,27-26,29 гривен; объем сделок только в торговой системе Bloomberg к 13 часам достиг 190 млн долларов.

Курс наличного доллара в оптовых обменниках Киева за полдня опустился на 4 копейки: утром «американца» продавали по 26,39-26,40 гривен, а к началу обеденного перерыва ценник опустили до 26,35-26,36 гривен. Активности покупателей валюты не наблюдается.

Евро на FOREX в первой половине дня продолжил рост, начавшийся вчера, и поднялся до 1,1669 доллара. Наличный евро отреагировал на рост мировых цен и к обеду подорожал до 30,60-30,65 гривен.

Российский рубль сегодня растет к американскому доллару синхронно с возобновившимся ростом мировых цен на нефть. К обеду он достиг 70,82 рублей за доллар. Наличный рубль в столице еще вчера подорожал до 3,67-3,69 гривен за 10 рублей; по такой цене его продают и сегодня.

Подорожал и польский злотый: сегодня в Киеве его продают по 6,70-6,75 гривен.