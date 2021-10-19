Шахтер одержал волевую победу над Реалом в Юношеской лиге УЕФА

Донецкий "Шахтер" U-19 в 3-м туре группового этапа Юношеской лиги УЕФА встречался с мадридским "Реалом". Матч прошел в Киеве, сообщает УНИАН.

"Шахтер" одержал победу со счетом 3:2. "Горняки" дважды проигрывали, но каждый раз отыгрывались, а в конце первого тайма забили, как выяснилось, победный гол.

"Шахтер" одержал вторую победу в турнире и набрал 6 очков после двух туров.

"Шахтер U-19" - "Реал" U-19 - 3:2

Голы: Глущенко, 32, Сигеев, 42, Гулько, 45 - Петер, 10, Давид Гонсалес, 41

"Шахтер" U-19: Пузанков, Фарина, Булеза, Козик, Глущенко (Гаврилюк, 86), Капинус, Гулько (Плющ, 77), Лосенко (Роспутько, 77), Сигеев, Гончарук (Погорилый, 83), Векленко (Бако, 86)

Напомним, основная команда "горняков" свой матч Лиги чемпионов против "Реала" проведет также сегодня, 19 октября. Начало - в 22.00.

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