Свадьба – один из самых важных и счастливых дней в жизни каждого человека. Чтобы торжество прошло удачно и закончилось счастливым браком, недостаточно просто любить друг друга. Важно выбрать подходящий день для свадьбы, ведь не все даты считаются счастливыми. Кроме того, в некоторые дни церковью запрещено венчаться, сообщает УНИАН.

Православный календарь свадеб на 2022 год

Церковный календарь свадеб на 2022 устанавливает даты, в которые запрещено венчаться в церкви. Если жених и невеста придерживаются православной веры, то им не стоит играть свадьбу в эти дни, чтобы не согрешить.

Играть свадьбу в 2022 году нельзя:

во время больших постов: с 7 марта по 23 апреля, с 20 июня по 11 июля, с 14 по 27 августа и с 28 ноября по 6 января;

в дни двунадесятых и великих праздников;

в дни Усекновения главы Иоанна Предтечи 11 сентября и Воздвижения Креста Господня 27 сентября, поскольку это скорбные дни.

По средам и пятницам, поскольку это постные дни.

в масленичную и пасхальную недели: с 28 февраля по 6 марта, и с 10 по 16 апреля.

В остальные дни строгого запрета на венчание нет, хотя некоторые даты считаются в церкви несчастливыми. Жених и невеста могут проверить дату свадьбы у батюшки.