Топ-10 действующих вулканов, на которые можно подняться

Эти вулканы периодически уничтожают десятки поселений и сжигают все вокруг себя на сотни гектаров. Однако туристы все же любят их. Далее самые известные вулканы, на которые можно подняться, сообщает Обозреватель.

Эйяфьядлайёкюдль (Исландия)

К 2010 году этот вулкан был почти никому не известен. Однако извержение, которое на 72 часа перекрыло воздушное сообщение над частью Европы, сделало его настоящим "знаменитостью" среди туристов.

Вообще-то "Эйяфьядлайёкюдль" – это ледник, под которым находится безымянный вулкан. Да и само необычное имя в переводе означает "ледник горы острова". Однако местные не усложняют и называют все географический комплекс одинаково.

Далеко не все туристические агентства согласятся провести вас на вершину горы. Хотя высота вулкана всего 1666 метров, его все же считают очень опасным. Правда найдутся гиды, которые устроят вам двухдневную экскурсию Эйяфьядлайёкюдлем.

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Сент-Хеленс (США, штат Вашингтон)

Когда-то этот вулкан из-за его невероятной красоты и симметрии называли "американской Фудзи". Все изменилось 18 мая 1980, когда за несколько минут через подземный толчок один из склонов горы обрушился. Это была катастрофа мирового масштаба, потому что почти сразу после крупнейшего зафиксированного обвала в небо на высоту 19 км поднялось облако из 540 млн тонн пепла. После этого на сотни километров вокруг покатились камни, вода, грязь и раскаленная лава, которые уничтожили густые хвойные леса, дороги, мосты и дома, унесли жизни 57 человек.

Сейчас эта местность привлекает ежегодно все больше туристов. Ландшафт понемногу восстанавливается, а сам вулкан уже давно покрыт снежной шапкой. Существуют десятки вариантов экскурсий на вершину горы Сент-Хеленс. Даже возможный тур на вертолете. Однако лучше подниматься по склонам пешком, чтобы увидеть всю разрушительную силу природы.

Сент-Хеленс по его невероятную красоту и симметрию называли "американской Фудзи". Источник: pixabay.com

Котопахи (Эквадор)

70 лет назад этот вулкан заставлял жить в постоянном страхе местных. Последнее сильное извержение произошло здесь в 2015. Однако сейчас он находится в спящем состоянии и привлекает туристов со всего мира. На это есть несколько причин: идеальная конусная форма горы, огромное количество видов птиц и животных, невероятные пейзажи. Кстати, Котопахи считается самым высоким действующим вулканом на земле.

О нем годами слагали легенды. Поговаривают, что на этой горе, как и на Олимпе живут боги. Их гнев и вызывает извержение. Даже значений названия вулкана несколько. Самые популярные из них: "блестящая гора" и "горло Луны".

Котопахи в переводе означает "блестящая гора". Источник: pixabay.com

Таранаки и (Новая Зеландия)

Этот вулкан имеет еще и второе название – Эгмонт. Так его прозвал английский путешественник, моряк, первооткрыватель Джеймс Кук в честь политика Джона Персеваля, второго графа Эгмонта. Правда, чуть позже уже французский исследователь Марион-де Фрэн тоже побывал у подножия горы и дал ей имя Ле-Пик-де-Маскарин, однако она в народе не прижилось.

Сейчас вулкан считается одной из крупнейших туристических достопримечательностей в регионе. А за его сходство с японской Фудзи здесь даже снимали фильм "Последний самурай".

Таранаки имеет еще и второе название – Эгмонт. Источник: pixabay.com

Килауэа (Гавайи)

Последнее, хотя и совсем незначительное, извержение вулкана произошло 29 сентября 2021. Как ни странно, именно в этот период туристы начали массово приезжать, чтоб посмотреть на это природное явление. Власти даже позволяла им входить на территорию заповедника вблизи горы. Однако подъемы на Килауэа уже много лет запрещены, ведь это один из самых активных и опасных вулканов мира.

Подъемы на Килауэа уже много лет запрещены. Источник: pixabay.com

Вулкан Текила (Мексика)

Если вы хотите подняться на вершину вулкана и заглянуть в его кратер – то гора Текила идеально для этого подходит. Уже более 220 тысяч лет здесь не происходит извержений. Склоны за это время покрылись растительностью. Здесь, кстати, выращивают голубую агаву, из которой делают самый известный мексиканский напиток – текилу.

У подножия горы выращивают голубую агаву - растение, из которого делают текилу. Источник: planet-mexiko.com

Пинатубо (Филиппины)

В 1991 году об этом вулкане говорили все, ведь здесь произошло крупнейшее извержение 20 века, которое унесло более 800 жизней. Однако с тех пор Пинатубо абсолютно безопасен для посетителей. Туристы приезжают сюда не только полюбоваться пейзажами с вершины горы, но и воочию увидеть бирюзовое озеро в кратере вулкана.

Экскурсионные компании предлагают несколько вариантов подъема на гору. Самый популярный из них начинается езды на джипах, дальше нужно будет пройти пешком в сопровождении гида. Однако большинство туристов преодолевают этот путь самостоятельно.

С Пинатубо связано крупнейшее извержение 20 века. Источник: pixabay.com

Монтань-Пеле (Мартиника)

В переводе название вулкана звучит как "Лысая гора". Однако никакой мистичности ему не приписывают, только со страхом вспоминают былую силу Монтень-Пеле. В 1902 году он уничтожил целое поселение со всеми его жителями. Однако с тех пор вулкан не задавал серьезного ущерба людям.

Подняться на вершину этой горы не так уж и трудно, ведь ее высота всего 1397 м. Сейчас здесь проводят экскурсии, а у подножия горы даже размещен Музей вулканизма.

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Кава-Иджен (Индонезия )

Больше всего этот вулкан известен не своими извержениями, а озером в кратере. Он наполнен водой с большим количеством серной и соляной кислот. На берегу водоема круглосуточно работают люди, которые добывают серу вручную. Этот бизнес приносит большие средства местным олигархам, поэтому его не прекращают даже когда вулкан может угрожать жизням работников, которые получают мизерные зарплаты – около 13$ в сутки – и редко живут дольше 30 лет.

Однако туристам нравится Кава-Иджен, ведь с ее вершины открывается волшебный вид. Подъем на гору легкий и достаточно быстрый. Он занимает около трех часов, а половину пути путешественники преодолевают на машине.

Кофе-Иджен имеет озеро в кратере. Источник: pixabay.com

Ареналь (Коста-Рика )

Самый известный вулкан Коста-Рики еще в прошлом веке не проявлял никакой активности. Местные даже называли его "cerro Arenal", что переводится как "песчаная гора". Однако землетрясение в 1968 году кардинально изменил ситуацию и разбудил спящий вулкан.

Сейчас через постоянный риск повторного извержения подъемы на гору запрещены. Однако вокруг вулкана появились десятки отелей, экскурсионных зон, велодорожек и смотровых площадок. В регионе также популярны среди туристов озеро и горячие источники.