Что ожидается на валютном рынке в среду

Во вторник котировки безналичного доллара на межбанковском валютном рынке﻿ продолжили снижение; был установлен новый годовой минимум на уровне 26,25 гривен на покупке.

Национальный банк провел две интервенции на покупку валюты с целью сдерживания чрезмерного укрепления национальной валюты. В самом начале торгов он купил 5 млн долларов в районе 26,30 гривен, а после обеденного перерыва, когда превышение предложения над спросом стало критичным, вышел с крупным ордером на покупку по цене 26,26 гривен и удерживал этот уровень вплоть до закрытия торгов. Таким образом, в очередной раз лишь вмешательство НБУ удержало доллар от падения. Сегодня – последний день уплаты налогов, объем предложения начнет снижаться, поэтому есть шанс, что сегодня сильного снижения доллара не будет. К тому же Национальный банк пристально следит за ситуацией и готов вмешаться в любой момент.

Открытие торгов среды ожидается на уровне 26,24/26,30 – цена заявок на покупку/продажу соответственно.

Цена наличного доллара в оптовых обменниках Киева во вторник снизилась на 5 копеек: утром наличного «американца» продавали по 26,39-26,40 гривен, к обеду ценник ненадолго опустили до 26,35-26,36 гривен, потом опять подняли, а вечером доллар продавали уже по 26,34-26,35 гривен. Сегодня утром продажи начнутся с 26,35-26,36 гривен. Дальше все будет зависеть от развития ситуации на межбанке. Если котировки безналичного доллара продолжат снижение, подешевеет и наличный «американец».

Евро на FOREX во вторник продолжил расти и поднялся до отметки 1,1669 доллара, где попал под волну продаж и опустился более чем на 30 пунктов. Утром среды он пытается продолжить рост и уже поднялся до отметки 1,1650 доллара. Наличный евро вчера продавали по цене от 30,57 до 30,64-30,65 гривен, причем цены в течение дня менялись очень динамично. Сегодня продажа стартует с 30,57-30,60 гривен. Дальше все будет зависеть от ситуации на украинском валютном рынке, и как будут развиваться события на FOREX. Сегодня есть предпосылки увидеть рост цены наличного евро на несколько копеек.

Российский рубль во вторник вырос до 70,82 рублей за доллар на фоне возобновившегося роста мировых цен на нефть. Утром среды он торгуется в узком диапазоне 70,85-70,92 рублей за доллар. Наличный рубль в столице во вторник продавали по 3,67-3,69 гривны за 10 рублей. Сегодня он может подорожать еще на копейку, до 3,68-3,70 гривен за 10 рублей.