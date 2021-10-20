Три симптома сердечной недостаточности

Если у вас внезапно стали отекать ноги, лодыжки или ступни, причиной может стать задержка жидкости, что характерно для сердечной недостаточности. Сердцу не хватает мощности, чтобы вернуть кровь из нижних конечностей вверх. Это приводит к застойным явлениям, сообщает Країна здоров'я.

Сердечная недостаточность не такая уж и редкость.

Отек ног, лодыжек или ступней.

Кроме накопления жидкости в конечностях, отек может распределяться равномерно по всему телу.

Это может привести к внезапному увеличению веса. По данным клиники Мейо, это не только частый признак острой сердечной недостаточности, но и хронической. Лишний вес при этом создает дополнительную нагрузку на сердце и может быть частой причиной серьезных проблем, таких как инсульт и сердечный приступ.

Отсутствие аппетита и тошнота

Отсутствие аппетита и тошнота обычно воспринимаются как проблема с желудочно-кишечным трактом, но на самом деле оба симптомы являются классическими признаками сердечной недостаточности. Как это происходит? Пищеварительная система получает меньше крови, вызывает проблемы с пищеварением.