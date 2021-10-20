ПриватБанк сократил прибыль

Прибыль Приватбанка по итогам девяти месяцев 2021 года уменьшилась до 21,2 млрд грн. Годом ранее она составляла 21,3 млрд грн, сообщает пресс-служба финучреждения, сообщает UBR.

За январь-сентябрь государственный банк нарастил операционную эффективность: результат от бизнес-деятельности до формирования резервов увеличился на 9 млрд грн – до 28,4 млрд грн.

В то же время кредитный портфель по сравнению с аналогичным периодом 2020-го вырос на 19% – с 55 млрд грн до 65,5 млрд грн.