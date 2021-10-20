Исследователи выяснили, как можно повысить работоспособность

Ученые из Британии выяснили, какие обстоятельства и факторы могут позитивно воздействовать на человеческую работоспособность. В ходе исследования были разработаны самые эффективные способы профессиональной мобилизации, сообщает Menslife.

Выяснилось, что повысить собственную продуктивность достаточно легко. В исследовании, состоявшем из более 80 экспериментов, принимали участие несколько тысяч желающих.

Выяснилось, что зарядка – первый этап к приливу бодрости для начала продуктивного рабочего дня. При этом, не менее важно, ограничить себя от электронных девайсов хотя бы до приема утренней пищи. Теперь подробнее о пище. Завтрак должен быть плотный, полезный и питательный. В качестве напитка взбодрит обычная вода с долькой лимона.

Не только утренние хитрости помогают чувствовать прилив сил и энергии для выполнения профессиональных обязанностей. Убранный, чистый кабинет, в котором царит полный порядок, существенно воздействует на продуктивность работы. Не менее важно уметь ставить и выполнять поставленные цели во время рабочего дня, а также анализировать успешно выполненные задачи. Исследователи утверждают, что даже правильное планирование времени на переговоры благоприятно воздействует на повышение трудоспособности.

Даже если какое-то звено из предложенной учеными стратегии выпадет, все равно можно наблюдать всплеск энергии и собственной продуктивности на работе.