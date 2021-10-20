НБУ запретил банкам принимать российские рубли для пополнения депозитов

Нацбанк с 21 ноября запретил украинским банкам принимать российские рубли для пополнения депозитов, сообщает Политика Страны.

Вчера НБУ разослал соответствующий документ по банковской системе, и он оказался в распоряжении «Страны».

Изменения в постановление НБУ №103 вступают в силу через месяц — с 21 ноября 2021 года. Значит, у желающих пополнить рублевые счета есть для этого несколько недель.

Источники в Национальном банке уточнили, что ограничение касаются только депозитных счетов населения, и не распространяется на все остальные.

Впрочем, в банках запрет НБУ воспринимают иначе и собираются свернуть прием рублей на любые счета, в том числе на текущие и карточные.