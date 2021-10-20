НБУ запретил банкам принимать российские рубли для пополнения депозитов
Нацбанк с 21 ноября запретил украинским банкам принимать российские рубли для пополнения депозитов, сообщает Политика Страны.
Вчера НБУ разослал соответствующий документ по банковской системе, и он оказался в распоряжении «Страны».
Изменения в постановление НБУ №103 вступают в силу через месяц — с 21 ноября 2021 года. Значит, у желающих пополнить рублевые счета есть для этого несколько недель.
Источники в Национальном банке уточнили, что ограничение касаются только депозитных счетов населения, и не распространяется на все остальные.
Впрочем, в банках запрет НБУ воспринимают иначе и собираются свернуть прием рублей на любые счета, в том числе на текущие и карточные.
«Банки наверняка свернут прием рублей на любые счета, никто не хочет потом иметь дело с проверяющими из НБУ и доказывать, какой вид счета разрешали пополнять, а какой — нет. Проще прикрыть все и сразу», — сказал заместитель председателя правления одного из украинских банков.