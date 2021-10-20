Рада приняла госбюджет на 2022 год: основные показатели

Верховная рада поддержала выводы и предложения к проекту закона о государственном бюджете Украины на 2022 год. Документ поддержали 264 депутата, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

Согласно регламенту Рады, после принятия выводов проект закона о государственном бюджете на следующий год считается принятым в первом чтении.

"Одобрить выводы и предложения к проекту закона Украины о государственном бюджете Украины на 2022 год как Бюджетные выводы Верховной рады Украины" , - говорится в документе №6000-П.

Согласно постановлению, Кабинет министров должен подготовить проект закона о государственном бюджете Украины на 2022 год ко второму чтению в соответствии с бюджетными выводами и подать его на рассмотрение Рады в двухнедельный срок.

Документом перераспределяются некоторые расходы госбюджета. Кроме того, доходы общего фонда госбюджета на 2022 год увеличиваются на 6,5 млрд гривен за счет импортного НДС.

Кабмину рекомендуется рассмотреть возможность увеличения доходов общего фонда госбюджета на 2022 год с учетом ожидаемого исполнения доходов госбюджета в 2021 году, прогнозного роста экономики.

Кроме того, Кабмин обычно самостоятельно меняет показатели ко второму чтению и перераспределяет расходы.

Верховная рада приняла к рассмотрению законопроект "О государственном бюджете на 2022 год" 21 сентября.

Доходы бюджета запланированы в сумме 1277,7 млрд гривен, что на 161,7 млрд гривен больше, чем в 2021 году; расходы вырастут на 103,1 млрд гривен до 1465,7 млрд гривен; дефицит госбюджета запланирован на уровне 188 млрд гривен.

Рост реального ВВП Украины ожидается на уровне 3,8%, инфляция (декабрь к декабрю) составит 6,2%. В бюджет на 2022 год заложен средний курс гривны к доллару - 28,6-28,7 грн/доллар.

Согласно Регламенту, проект закона о госбюджете Украины на следующий год рассматривается по процедуре трех чтений. После представления народные депутаты, комитеты формируют свои предложения к проекту не позднее 1 октября. Верховная рада рассматривает проект закона о госбюджете в первом чтении не позднее 20 октября. Рассмотрение во втором чтении завершается не позднее 20 ноября. Окончательно закон о государственном бюджете Украины принимается Верховной радой до 1 декабря.