Валютный рынок среды: ход торгов

В среду курс безналичного доллара на межбанковском валютном рынке﻿ продолжил снижение и в первой половине торговой сессии опустился до 26,19 гривен на покупке, установив новый годовой минимум.

Собственно, сегодняшний дневной (он же – новый годовой) минимум установил сам Национальный банк, объявивший о готовности купить до 100 млн долларов по курсу 26,19 гривен. К моменту написания статьи регулятор уже приобрел 70 млн долларов по этой цене. Кроме того, в начале торгов он выкупил еще 5 млн долларов по 26,23 гривен. Остальные покупатели, видя происходящее, решили взять паузу и наблюдают, докуда сможет опуститься цена на доллар.

Курс наличного доллара в оптовых обменниках Киева за полдня снизился еще на 5 копеек: утром «американца» продавали по 26,34-26,35 гривен, а к началу обеденного перерыва ценник опустили до 26,29-26,30 гривен. Небольшие суммы (до 50 000 долларов) можно найти даже по 26,28, но такие предложения пока редкость для столицы.

Евро на FOREX в первой половине дня попытался продолжить рост и поднялся до отметки 1,1652 доллара, но затем быстро снизился до 1,1617 доллара. Наличный евро за полдня подешевел на 10 копеек: с утренних 26,58-26,60 гривен ценник опустили до 26,49-26,50 гривен.

Российский рубль сегодня подвергся распродаже и с 70,85 опустился до 71,15 рублей за доллар после того, как цена на нефть за полдня упала на 1,5 доллара за баррель. Наличный рубль в столице в основном продают по 3,67-3,70 гривны за 10 рублей; встречаются предложения небольших сумм по 3,65-3,66 гривны за 10 рублей, но это не показательная цена.