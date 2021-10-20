Очередной вызов для автопрома: дефицит китайского магния

Энергетический кризис в Китае может привести к остановке автомобильных заводов по всему миру, сообщает Financial Times.

По информации издания , дефицит электроэнергии в Китае привел месяц назад к остановке 35 из 50 заводов провинции Шэньси по производству магния. А 15 работающих предприятий были вынуждены в два раза сократить производство из-за недостатка электроэнергии.

Магний используется в качестве одного из компонентов в алюминиевых сплавах, которые применяются в автомобильной промышленности. О возможных перебоях с поставками алюминиевых запчастей для автомобилей заявили американская компания Alcoa и канадская Matalco. На фоне дефицита магния его стоимость в Европе выросла на 75%, превысив 9 тыс. долларов за тонну.

На долю Китая приходится около 80% мирового производства магния. Совокупные запасы магнезита, из которого выплавляют магний, в России и Южной Корее в пять раз превосходят его залежи в Китае. Однако для добычи магнезита и начала промышленного производства магния требуется время и значительные финансовые затраты.