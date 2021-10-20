В Нафтогазе сказали, когда смогут отказаться от импорта газа

В течение 5 лет Украина сможет самостоятельно обеспечить себя газом и отказаться от его импорта﻿. Об этом заявил председатель правления "Нафтогаза" Юрий Витренко во время Украинского газового инвестиционного конгресса, сообщает Деловая столица.

По его словам, все будет зависеть от трех факторов. Прежде всего речь идет о наращивании добычи газа. В частности, во время конгресса Нафтогаз подписал меморандум о сотрудничестве с рядом компаний для развития газодобычи.

НАК договорился сотрудничать с Dragon Oil (ОАЭ), SOCAR AQS (Азербайджан), Helmerich & Payne, Inc. (США) и 3 Seas Energy (США).

Следующим фактором является увеличение производства Украины биогаза. По словам Витренко, Украина имеет огромный потенциал для производства биогаза.

"Украина — самая большая по территории страна в Европе. Земля значительно дешевле, чем в Западной Европе, поэтому у нас есть большие возможности для построения солнечных, ветровых электростанций и производства биомассы. У нас развитый сельскохозяйственный сектор, также важно для производства биогаза" , — сказал он.

Третьим условием глава НАКа назвал повышение энергоэффективности. Он отметил, что Украина вдвое менее энергоэффективная, чем среднестатистическая страна Восточной Европы. Хотя это и хорошо для газовой отрасли, ведь украинцы потребляют много природного газа, такая ситуация вредит энергетической независимости.